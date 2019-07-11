Ранее Следком сообщил о проведении доследственной проверки по факту массового отравления детей в приморском лагере, сообщает DEITA.RU.



Власти Приморья сообщили подробности о состоянии оставшихся пяти детей в больнице Лазовского района. По сообщению краевой администрации, все пятеро детей были выписаны утром в четверг. Диагноз всех, кого госпитализировали - кишечная инфекция.

Ранее сообщалось о том, что 67 человек обратились за медицинской помощью из-за подозрения на кишечную инфекцию в лагере «Юный рыбак». Врачи поставили диагноз 20 детям и одному взрослому. Следком проводит доследственную проверку. Лагерь закрыт.

Елена Миронова