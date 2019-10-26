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Власти США признались, что ненавидят русских

США

Конгрессмены США расписались в своей русофобии, когда отправили россиянку в тюрьму по обвинению в шпионаже. Такое заявление сделал американский политик Томас Масси на своей странице в социальной сети, сообщает DEITA.RU.

Масси высказал мнение, что присуждение реального длительного тюремного заключения для иностранки, которая всего лишь не успела вовремя представить документы для получения регистрации, - абсурдно. Политик высказал слова сожаления семье Марии Бутиной отметив, что арест девушки – это ничто иное, как подтверждение процветающей в Соединенных Штатах Америки ненависти и боязни к гражданам России.

Отметим, что в настоящий момент Мария Бутина освобождена из тюрьмы и направляется на самолете домой в Москву. Депортация россиянка произошла спустя путнадцать месяцев тюремного заключения по обвинению в заговоре против правительства США и шпионаже по поручению российских властей.

Екатерина Цой

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