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Власти США признались, что ненавидят русских
Конгрессмены США расписались в своей русофобии, когда отправили россиянку в тюрьму по обвинению в шпионаже. Такое заявление сделал американский политик Томас Масси на своей странице в социальной сети, сообщает DEITA.RU.
Масси высказал мнение, что присуждение реального длительного тюремного заключения для иностранки, которая всего лишь не успела вовремя представить документы для получения регистрации, - абсурдно. Политик высказал слова сожаления семье Марии Бутиной отметив, что арест девушки – это ничто иное, как подтверждение процветающей в Соединенных Штатах Америки ненависти и боязни к гражданам России.
Отметим, что в настоящий момент Мария Бутина освобождена из тюрьмы и направляется на самолете домой в Москву. Депортация россиянка произошла спустя путнадцать месяцев тюремного заключения по обвинению в заговоре против правительства США и шпионаже по поручению российских властей.
Екатерина Цой