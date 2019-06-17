Пользователи соцсетей бурно обсуждают прошедший чемпионат, сообщает DEITA.RU.



На выходных в Москве должен был состояться зрелищный турнир по FIFA 19 — Moscow Cyber Cup. Киберспортивное мероприятие действительно прошло, только не так, как планировали организаторы. И явно не на ту сумму, которую потратила мэрия Москвы на праздник для киберспортсменов.

Судя по данным с портала Госзакупки, всего на проведение Moscow Cyber Cup выделили более 36 млн рублей. По задумке это должно было быть зрелищное мероприятие на огромной площадке «ЦСКА Арена». Большая арена вмещает в себя 12 тысяч зрителей, а малая - 3 тысячи. Но и этого пространства не потребовалось: по словам очевидцев (которые подтверждают фото с турнира), на Moscow Cyber Cup было порядка 10 зрителей и 16 участников.





Еще интереснее сложилась судьба прямой трансляции. На нее из бюджета выделили больше миллиона рублей, но зрителями стало от ста до трехсот человек по разным данным.

Еще один скандал произошел с ведущими. В Сети распространили информацию о том, что 900 тысяч рублей выделили на гонорар для Марии Командной и Евгения Савинова. Однако Командная написала в своем «Твиттере», что ни ее, ни Савинова никто не звал. Позже выяснилось, что и не должны были звать: тендер выиграла другая команда, которая заявила других ведущих: трех. У двоих гонорары 176 тысяч рублей, а у третьего - 120 тысяч.





Как рассказал сайту «Чемпионат» бывший редактор телеканала GameShow Роман Чернявский, организовать подобное мероприятие стоит не больше 6 млн рублей.





Елена Миронова