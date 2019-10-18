Власти страны опозорились: смеется весь интернет

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Руководство не знает географии на уровне пятиклассника, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

В Сети высмеяли администрацию президента Украины. Кто-то из сотрудников пресс-службы разместил на официальной страничке в Фейсбуке пост о визите Зеленского в другую страну – то ли Литву, то ли Латвию.

Сообщается, что изначально подпись гласила: визит в Литву, но уже через 10 минут Литва сменилась Латвией.

Стоит отметить, что это не первый географический провал Зеленского и команды. Летом администрация президента уже назвала Торонто столицей Канады.

Решив проучить неграмотных коллег, вице-спикер Рады Ирина Геращенко опубликовала пост со списком стран и столиц – в помощь администрации. Но и она совершила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов. Свой пост депутат правила 8 раз.

Елена Миронова

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