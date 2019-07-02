Всем не хватит: вот сколько государство потратит на детские выплаты. Сумма на поддержку рождаемости в разы ниже, чем на оборонку, сообщает DEITA.RU.



После «Прямой линии» с Владимиром Путиным россиянам объявили: с 1 января 2020 года малоимущие семьи с детьми от полутора до трех лет будут получать около 10 тысяч рублей - почти величина прожиточного минимума в регионе. На эти цели из бюджета, по словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, выделят порядка 70-80 млрд рублей на год.

Однако реальная сумма бюджетных затрат на семьи в разы больше. Как пишут «Открытые медиа», только в 2020 году на выплаты детям от полутора до трех лет необходимо 200 млрд рублей. Так, в январе 2020 года в России будет около 2,4 млн детей в этом возрасте. Так как выплаты будут направлять только малообеспеченным семьям, то их получат примерно 70% семей - такие расчеты сделал президент. Таким образом, говорит научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимир Козлов, государство должно потратить не меньше 200 млрд рублей.

Если на эти цели выделят только 70 млрд, которые озвучил Топилин, то деньги получит примерно 30% семей.

200 млрд рублей - сумма внушительная. Это порядка 0,2% от ВВП России за 2018 год. С учетом этих выплат государство тратит на детей и инфраструктуру для них порядка 2% от ВВП. Для сравнения, на оборонку в 2018 году потратили 2,8 трлн рублей. А это, по словам президента, опубликованных на ТАСС, 2,8% от ВВП России.

Елена Миронова