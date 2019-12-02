Власти требуют платить за воду из уличной колонки

В поселке Сарапулка Свердловской области местные власти установили терминал оплаты рядом с водонапорной колонкой, сообщает DEITA.RU.

По информации из социальных сетей, местная администрация решила зарабатывать на уличной воде. Ролик с дорогой колонкой появился в городском паблике и в группе Вконтакте.

Автор видео отмечает, что колонка находится на Совхозной улице недалеко от его дома. А чтобы налить воду, нужно сначала оплатить ее.

Глава Сарапулки Александр Каюмов объяснил нововведение тем, что вода в колонке «уж очень хороша, и от приезжих тут пройти нельзя», добавив, что оплата – это вынужденное решение. Чиновник отметил, что рядом с колонкой течет несколько родников с чистейшей водой, и туристы приезжают даже из Екатеринбурга, чтобы припасть к божественной влаге.

«А чего это она должна быть бесплатной. И за воздух скоро заставят платить – дышите, расходуете ценный ресурс», «А ходить можно бесплатно по земле?», «Вынужден он был, посмотрите. Стояли над ним, под страхом пыток заставляли», - комментируют пользователи в соцсетях.

Новость вызвала волну возмущения в социальных сетях и комментариях к статьям в СМИ. На данный момент терминал находится у колонки.

Александра Маслова