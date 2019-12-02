telegr wh call

Новости

Путин открыл газопровод в Китай

2 Декабрь 2019, 20:15

Популярная соцсеть согласилась сотрудничать со спецслужбами

2 Декабрь 2019, 20:00

Хабаровск обошел Владивосток

2 Декабрь 2019, 19:45

Госдума повышает стоимость Интернета

2 Декабрь 2019, 19:30

Власти требуют платить за воду из уличной колонки

2 Декабрь 2019, 19:15

Фонд «Навстречу переменам» открыл школу социального предпринимательства на YouTube

2 Декабрь 2019, 19:07

Полмиллиарда Почта России потратит на саморекламу

2 Декабрь 2019, 19:00

Минстрой согласовал спецпрограмму по переселению сахалинцев из аварийного жилья

2 Декабрь 2019, 18:46

Deita TV

Мем про ДПС

Невменяемые сотрудники ДПС замечены в Приморье

26 Ноябрь 2019, 16:15

Власти требуют платить за воду из уличной колонки

частный дом, деревня, село, дача

В поселке Сарапулка Свердловской области местные власти установили терминал оплаты рядом с водонапорной колонкой, сообщает DEITA.RU.

По информации из социальных сетей, местная администрация решила зарабатывать на уличной воде. Ролик с дорогой колонкой появился в городском паблике и в группе Вконтакте.

Автор видео отмечает, что колонка находится на Совхозной улице недалеко от его дома. А чтобы налить воду, нужно сначала оплатить ее.

Глава Сарапулки Александр Каюмов объяснил нововведение тем, что вода в колонке «уж очень хороша, и от приезжих тут пройти нельзя», добавив, что оплата – это вынужденное решение. Чиновник отметил, что рядом с колонкой течет несколько родников с чистейшей водой, и туристы приезжают даже из Екатеринбурга, чтобы припасть к божественной влаге.

«А чего это она должна быть бесплатной. И за воздух скоро заставят платить – дышите, расходуете ценный ресурс», «А ходить можно бесплатно по земле?», «Вынужден он был, посмотрите. Стояли над ним, под страхом пыток заставляли», - комментируют пользователи в соцсетях.

Новость вызвала волну возмущения в социальных сетях и комментариях к статьям в СМИ. На данный момент терминал находится у колонки.

 

Александра Маслова

Читайте также:

«Жируют на налоги» — россияне против оптимизации больниц

Одна из самых обсуждаемых и абсурдных новостей Приморья не коснется

Девушка попала в абсурдную ситуацию в известном магазине

Популярное

Россияне могут забыть про пенсии

Верховный суд ответил на самые популярные вопросы в сфере ЖКХ

Мощный циклон принесет снегопады в регион

Любимый россиянами деликатес оказался вреден
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...