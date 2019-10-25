Власти Украины заявили о готовности вернуть Крым

В МИДе Украины заявили о готовности властей начать переговоры с Россией о «возращении» полуострова Крым на «родину». Об этом сообщает DEITA.RU.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Киев готов начать разговор с Москвой в том числе в рамках нормандского саммита. В своем заявлении МИД еще раз сделал акцент на позицию правительства Украины, касательно владения Крымом.

«В Конвенции ООН четко прописано, что право на морские территории Крыма и воды, прилегающие к нему, принадлежит Украине т.к. ее границы проходят через берега Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива», - отмечают в МИДе Украины.

А между тех, крымский парламент в лице вице-спикера Ефима Фикса уже назвал выступления внешнеполитического ведомства Украины «глупым» и «неадекватным».

Без комментария не осталась и зампредседателя международного комитета Госдумы Наталья Поклонская. Бывший прокурор Крыма заявила, что Украине никогда не получится осуществить задуманное т.к. «вернуть то, что тебе никогда не принадлежало, невозможно». Поклонская назвала Россию «прекрасным кораблем», за бортом которого остался Киев.

Напомним, президент Владимир Путин открыто заявил, что России еще не предложили условия для возвращения Крыма.

Екатерина Цой