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Власти упростили регистрацию мигрантов

мигрант

Российские власти упростили порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает DEITA.RU.

Благодаря одобренным правительством поправкам в действующее миграционное законодательство граждане других стран, являющихся собственниками жилых помещений на территории России, смогут выступить в качестве принимающей стороны для других иностранцев и лиц без гражданства. Грубо говоря, власти разрешили мигрантам прописывать в купленных домах и квартирах всех своих друзей иностранных и родственников. Ранее это право принадлежало только гражданам Российской Федерации, что, по мнению парламентариев, ущемляло право иностранцев свободно распоряжаться своим недвижимым имуществом на территории России.  

Напомним, до вступления указанного законопроекта в законную силу граждане других страна могли зарегистрировать в собственных квартирах только себя. Если мигранты признавались высококвалифицированными специалистами – они получали право «прописать» по месту своего жительства близких родственников: детей и супругов.

Екатерина Цой 

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