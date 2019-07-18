Фонду, помогающему дольщикам, могут расширить полномочия и разрешить выкуп договоров долевого участия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету». Если фонд сможет выкупать у банкротов-застройщиков договора, затянувшиеся стройки завершат гораздо быстрее, посчитали авторы инициативы.

И Госдума во втором чтении приняла этот законопроект. Теперь для объектов, строительство которых завершено почти полностью, но застройщики которых разорились, появится шанс.

Но заплатить разоренному застройщику, выкупая договора долевого участия – не так просто. По закону нельзя направлять компании-банкроту бюджетные деньги, а Фонды по защите дольщиков финансируются из бюджета. По правилам деньги нужно распределять через госзакупки.

Чтобы устранить проблему, Бюджетных кодекс предлагают поправить и сделать исключение для ситуации с недостроенными домами и разоренными застройщиками.

Анастасия Туркова