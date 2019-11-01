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Власти ущемляют российских велосипедистов в правах

подъезд, велосипед, дом, дети

Владельцев велосипедов, гироскутеров, роликовых коньков, электрических самокатов, скейтбордов и т.д. хотят ограничить в праве передвижения в зонах для пешеходов, а в ряде случаев даже запретить разъезжать на мобильных средствах передвижения в местах, где ходят люди. Введение специального запрещающего знака и особых пешеходных зон в ПДД инициировано Минтрансом РФ. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, ведомство предложило объединить всех владельцев указанных средств передвижения в общую категорию «лица на средствах индивидуальной мобильности». Во-вторых, ввести для этой категории участников дорожного движения особые правила взаимодействия с пешеходами. И, наконец, в-третьих, создать специальные пешеходные зоны, куда будет запрещен доступ велосипедистам и прочим входящих в «мобильную» категорию.

В документе, опубликованном на портале законопроектов, говорится, что в зонах общего передвижения правом приоритетного перемещения будут наделены пешеходы, за исключением детей, не достигших возраста семи лет. В целях обеспечения безопасности «бесколесных» граждан, авторы поправок в ПДД предлагают ввести в этой зоне скоростное ограничение до двадцати километров в час. Не уточняется, будет ли это ограничение касаться уличных «спринтеров» и любителей бега. Напомним, средняя скорость бега на короткой дистанции составляет тридцать километров в час.       

Также инициатива предполагает введение частичного запрета на движение велосипедистов по обочинам и проезжей части дорог. «Мобильным» участникам движения разрешать свободно ездить только по специальным велодорожкам. Проезд по тротуарам разрешат только при отсутствии рядом дороги, с максимально разрешенной скоростью в шестьдесят километров в час или уже упомянутых спецдорожек.   

Глядя на проект новых правил, велосипедисты иронично заметили, что если поправки вступят в силу, то у властей появится законный инструмент по фактически полному изгнанию «маломобильной братии» из городов и населенных пунктов страны.   

«Мы ездим по тротуарам и пешеходных зонам не потому, что нам нравится мешать людям, в связи с тем, что выезд на дороги общего пользования часто очень опасен для велосипедиста, которого водители, кажется, принципиально не замечают. Правилам запрещают нам «ездить верхом», если мы мешаем передвижению горожан и негласно требуют от нас двигаться со скоростью пешеходов, что на деле крайне небезопасно как для байкера, так и для мимо проходящих людей. Решение проблемы может быть только одно – пусть власти выделят для нас больше специально обозначенных дорожек и по-настоящему запретят по ним ходить пешеходам (особенно женщинам с колясками) и заезжать автомобилям», - высказали мнение приморцы на одном из велосипедных форумов. 

Екатерина Цой

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