Власти Уссурийска наградили лучших студентов и школьников

Лучших спортсменов, деятелей науки, активистов, талантов среди обучающейся молодежи, а также учащихся с особыми успехами в обучении наградили в торжественной обстановке представители администрации Уссурийска, сообщает DEITA.RU

Данное мероприятие уже давно стало традиционным в образовательной жизни города, поскольку его проводят ежегодно с конца 90-х годов. Как и в прошлые годы, лучшая молодежь Уссурийска была удостоена памятных дипломов, цветов, благодарственных писем и денежных премий в размере 10 тысяч рублей. Всего было награждено 80 лауреатов церемонии.

Поздравила школьников и студентов города с выдающими успехами в учебной и внеучебной деятельности от имени мэра Евгения Коржа его заместитель, руководитель аппарата администрации Оксана Малышева.

Она особенно отметила инициативность и энергичность получателей образовательной премии. Также вице-мэр пожелала школьникам и студентам на своем жизненном пути принимать верные решения и приумножать собственные достижения.

Получили слова признательности из уст замглавы также преподаватели, учителя, тренеры, родители и наставники ребят. Оксана Малышева отметила значимость передачи подрастающему поколению накопленных знаний и опыта.

Отметим, в Уссурийске действует специальная муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью». На краевом уровне поддержка талантливых ребят проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

фото: администрация Уссурийска