Власти Уссурийска рассказали о борьбе с незаконной торговлей

Мэрия Уссурийска провела совещание по вопросам борьбы с незаконной торговли на территории городского округа с представителями правоохранительных, надзорных органов, а также депутатами, сообщает DEITA.RU.

Главный спикер встречи замглавы УГО Елена Шелкопляс отметила, что прикладываемые собравшимися старания по ликвидации незаконных торговых точек на улицах не приносят должного результата и призвала собравшихся предложить дополнительные варианты по улучшению торговой обстановки в муниципалитете.

«Регулярные рейды по местам несанкционированной продажи не решают проблему – нелегальные предприниматели через некоторое время возвращаются или же находят новые места для ведения своей незаконной деятельности. Нам нужно разработать более четкую схему действий для решения этого вопроса», - рассказала замглавы администрации.

Представители отдела потребительского рынка администрации УГО назвали одну из проблем, мешающей сделать контролирующие рейды более эффективными. Оказалось, что зафиксировать нарушение и составить протокол об административном нарушении за незаконную торговую деятельность имеют право только специалисты мэрии.

«В этот год было проведено порядка ста сорока девяти совместных рейдов, по итогам которых составлено более четырехсот дел об административном правонарушении», - рассказала руководитель профильного отдела УГО Оксана Тищенко отметив, что для недопущения возвращения нелегальных торговцев каждый день «злачные» места обходит патруль.

Правда, по словам специалиста, иногда обход не приносит должного результата – сотрудники полиции не уполномочены оформлять протоколы по статье 9.1 КоАП. Вместо санкции за незаконную торговую деятельность, нарушителям вменяется штраф за ведение предпринимательской деятельности без разрешения.

«Конфисковать незаконно реализующийся товар правоохранители тоже не имеют права», - продолжила Тищенко.

Вторая проблема заключается в том, что большинство административных дел заводится на обыкновенных продавцов, а не на владельцев подпольного бизнеса, которые, кстати, не спешат официально трудоустраивать людей за прилавком и платить положенные налоги.

«Сумма штрафов за все указанные правонарушения всегда оказываются в разы меньше получаемой прибыли с нелегальной торговли, а потому владельцы овощных лавочек и рыбных магазинов не особо стремятся легализироваться», - заявила специалист.

В результате участники дискуссии решили обратиться к депутатам ЗакСобрания Приморья с просьбой поспособствовать наделению полномочий полицейских составлять протоколы по всем необходимым во время рейдов статьям Административного кодекса, а также закрепить за последними возможность конфискации объектов нелегальной торговли.

Екатерина Цой