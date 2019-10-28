Власти установили срок снятия тонировки

В России определились со сроками снятия избыточной тонировки с передних стекол автомобилей по требованию ГИБДД. Об этом сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы предлагают внести в новый Кодекс об административных правонарушениях поправку, регламентирующую сроки устранения нарушения по тонированию стекол авто.

Авторы инициативы предлагают позволить водителям избавиться от незаконного покрытия стекол авто до момента вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. В документе оговаривается, что соответствующее изменение необходимо внести в статью 28.2 КоАП РФ.

Парламентарии отметили, инспекторы ГИБДД часто пользуются отсутствием точных сроков снятия незаконной тонировки в действующем законодательстве, требуя от водителей немедленного устранения нарушения после составления прокола. Требование подкрепляется угрозой применения санкции за неповиновение сотруднику правоохранительных органов. Перспектива лишиться дополнительной тысячи рублей из кошелька или «уехать» на пятнадцать суток в большинстве случае россиян не прельщает, а потому последние принимаются соскабливать затемнение подручными средствами, нанося при этом ущерб собственному авто.

«Сроки устранения незаконного тонирования стекол авто необходимо прописать в законе хотя бы затем, чтобы у сотрудников ГИБДД не было возможности злоупотребить своим должностным положением, расценивая отказ водителей от решения проблемы на месте как неповиновение», - заявили авторы инициативы.

Напомним, согласно российскому законодательству избыточным тонированием лобового и передних боковых стекол авто считается нанесение специальной пленки, чья светопропускная способность составляет менее семидесяти процентов. За данное нарушение предусмотрена санкция в виде штрафа в размере пятисот рублей.

Екатерина Цой