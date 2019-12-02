Власти устроят бывших военных на работу

Совет безопасности РФ занялся проблемой низкого процента эффективного трудоустройства российских военных, вышедших на пенсию, сообщает DEITA.RU.

Замсекретаря ведомства Михаил Попов завил, что СБ уже начал разработку мер, направленных на социальную адаптацию военнослужащих, находящихся на заслуженном отдыхе. По его словам, на данном этапе специалисты Совета заняты созданием специальной программы, призванной повысить эффективность установления новых трудовых отношений между военными пенсионерами и «гражданскими» работодателями.

«Военные пенсионеры до шестидесяти лет находят работу после перехода в запас примерно в девяносто семи процентах случаев. Процент трудоустроенных бывших военнослужащих после шестидесяти лет чуть меньше - около восьмидесяти одного процента. Но при этом только пятая часть этой категории граждан находят работу через официальные инструменты - центры занятости населения», - заявил Попов газете «Красная звезда».

Замглавы СБ уверен, что сложившаяся традиция у военных в запасе находить новое место работы через знакомых связана с недостаточной информированностью граждан о возможностях учреждения для содействия эффективному официальному трудоустройству.

Чтобы решить эту проблему сотрудники Совета безопасности России планируют внедрить во всем военные части страны специальные программы, которые будут способствовать быстрой адаптации военных в социуме сразу после выхода на пенсию.

Екатерина Цой