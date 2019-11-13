Власти увеличат штрафы в пять раз

Власти предлагают серьезно поднять размеры некоторых административных штрафов. Об этом стало известно после публикации предварительной версии новой редакции КоАП, сообщает DEITA.RU.

По сообщению «Ведомостей», правительство инициировало пятикратное увеличение санкции за административное правонарушение «мелкое хулиганство». Сегодня размер штрафа в зависимости от степени тяжести преступления варьируется от пятисот до тысяч рублей, а власти предлагают закрепить в новом кодексе повышенную стоимость - от трех до пяти тысяч рублей.

Повышение ожидает еще одну «хулиганскую» статью, связанную с неподчинением законному требованию сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, осуществляющих охрану общественного порядка. Сегодня эти сопряженные действия влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административного арест на срок до пятнадцати суток. Власти считают, что максимальный размер штрафа за указанное нарушение необходимо поднять до десяти тысяч рублей, минимальный - до пяти тысяч.

Рост в цене до пяти тысяч рублей также может ожидать и штраф для гражданских лиц за оскорбление окружающих. Сегодня максимальная санкция для граждан за «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» оценена в три тысячи рублей.

Отмечается, что предварительная версия кодекса не предусматривает увеличения штрафа за пьяные прогулки по населенным пунктам - сейчас стоимость санкции варьируется от пятисот до полторы тысячи рублей, но закрепляет расширенное понятие общественных мест. Законотворцы к ним отнесли: все парки и скверы, улицы, вокзалы, аэропорты, пристани, различные остановки общественного транспорта и сами средства массового передвижения граждан, подъезды домов, все лифтовые сооружения, а также подвалы, чердаки, крыши, технические помещения и этажи.

Кстати, авторы нового административного кодекса приравняли к действиям хулиганского характера «отправление естественных потребностей в общественном месте». А также выступили с долгожданной инициативой, предусматривающей введение санкций за выгул собак опасных пород без намордника в местах большого скопления людей. За это нарушение собачники с «опасными» четвероногими друзьями могут лишиться от трех до пяти тысяч рублей.

Полная версия предварительного нового КоАПа еще не готова. Документ будет находиться на стадии обсуждения до декабря. В правительстве ждут мнений и предложений по проекту закона от регионов.

Екатерина Цой