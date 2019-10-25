Власти ужесточат наказание для опасных людей

Минюст предложил усилить наказание для «черных коллекторов» и лиц, которые их нанимают. Об этом сообщает DEITA.RU.

Законопроект об увеличении санкций для таких групп готовит Минюст. Так, если коллекторская организация превысит законность действий для возврата задолженности, она заплатит от 50 до 500 тысяч рублей как юрлицо. Для должностных лиц порог установят в 20-200 тысяч рублей. Помимо этого, кредитных организаций этот законопроект тоже коснется.

Сейчас частные коллекторы за свои нарушения платят всего 5-50 тысяч, должностные лица – 10-100 тысяч, а юридические – от 20 до 200 тысяч рублей.

Авторы инициативы отмечают, что новшество поможет защитить права граждан от недобросовестной работы коллекторов, которые, как известно, часто «перегибают палку», беззастенчиво используя методы из 90-х.

Стоит отметить, что в своей «работе» коллекторы порой не гнушаются шантажировать должников, пороча репутацию их семьи, малолетних детей, воруя домашних животных и портя имущество. В крайних случаях они смогут даже причинить вред здоровью должника или членам его семьи или угрожать этим.

Александра Маслова