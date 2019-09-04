Власти узнают о счетах россиян в швейцарских банках
ФНС этой осенью обретет новые полномочия: ей откроется доступ к сведениям об активах российских граждан в швейцарских банках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
В Швейцарии долго не желали устанавливать подобный обмен данными с Россией, опасаясь утечки сведений, но в итоге все-таки попытка была предпринята.
Финансовый обмен информацией между странами произойдет в автоматическом режиме осенью 2019 года, обещает швейцарское правительство. Данные о накоплениях россиян в банках страны за прошедший год предоставят в распоряжение ФНС.
Информацию собираются использовать для налогообложения, в иных целях ей распоряжаться не станут, говорится в комментарии SIF.
ЦБ уже располагает статистическими данными о том, насколько для россиян важны швейцарские банки: в 2018 году российские граждане перечислили в кредитные организации Швейцарии $9,16 млрд. В среднем сумма перевода составляет приблизительно $9 тыс.
Анастасия Туркова