Власти Владивостока потратят два миллиона на сыр и башмачок

Почти 2 миллиона рублей дополнительно потратят власти Владивостока на новогодний декор центральной площади, сообщает DEITA.RU.



Элементы убранства площади под названиями «Новогодние цифры 2020», «Мышка на сыре», «Сладкий башмачок» обойдутся городскому бюджету в 1 миллион 850 тысяч рублей.

Эти три инсталляции дополнят концепцию торжества. В этом году в ее основу легла история Герды, Кая и Снежной Королевы. Ранее городские власти оценили стоимость установки замка Герды и Кая, светодиодного фонтана и трона Снежной королевы в 2 миллиона 400 тысяч.

Таким образом, к изначальной сумме прибавились затраты на новые элементы и уже сейчас новогоднее убранство главной площади Приморья обойдется в 4 миллиона 250 тысяч рублей. Всего же, согласно ранее озвученным данным, городские власти в этом году планируют потратить из бюджета 11 миллионов на торжества.

Помимо центральной площади, местом активного празднования станет набережная Спортивно гавани Владивостока. Ежегодно суммы затрат на мероприятия тратятся сравнимые. В 2017 году потратили 11,7 миллионов, в текущем - 11,4. Особняком стоит только 2018 год, тогда власти сэкономили на торжествах и потратили всего 8 миллионов. Стоит отметить, что экономили тогда на всем: даже снег вывозили на центральную площадь, чтобы сэкономить бюджетные деньги, однако такая инициатива мэрии тогда вызвала большой скандал.

Подрядчик работ по установке «мышки на сыре», «сладкого башмачка» и новогодних неоновых цифр станет известен 27 ноября в день окончания срока подачи заявок.

Если сравнивать траты Владивостока и соседнего Хабаровска на новогодние радости - наши соседи тратят несколько больше. Так, на торжества по поводу наступления 2018 года Хабаровские власти потратили больше 18 миллионов рублей. Встреча 2019 года обошлась в схожую сумму.

Василий Кучин