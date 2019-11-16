Власти Владивостока раскрыли тайну новогодних торжеств

Администрация Владивостока разместила госзакупку, в которой обозначены главные сооружения для новогодних торжеств на центральной площади, а также сумма, которую власти готовы потратить в этом году, сообщает DEITA.RU.



Согласно данным, тематика торжеств в канун 2020-года - история Кая и Герды. Администрация Владивостока установит на площади Светодиодный фонтан, трон Снежной королевы и замок Кая и Герды. Закупка находится на этапе подачи заявок.

Сумма затрат составит 2 миллиона 400 тысяч рублей. Уже 22 ноября станет известен победитель аукциона - компания, которая займется оформлением главной площади Владивостока и Приморского края.

Но это не все траты. Ранее стало известно, что украшения и аттракционы от городских властей появятся и на Спортивной набережной. В начале ноября была озвучена сумма всех расходов - 11 с небольшим миллионов рублей.

Ежегодно на новогодние торжества в приморской столице выделяемся примерно одна и та же сумма. Так, 2017 год обошелся городской казне в 11,7 миллионов рублей против нынешних 11,4. Значительно дороже обошлась сама центральная площадь. Если в этом году потратят около 2,5 миллионов, то в 2016 году площадь была украшена аж на 4, 7 миллионов.

Очевиден курс на снижение затрат. И это без учета инфляции, которая за несколько лет серьезно повысила цены на рынке услуг строителей-подрядчиков. В прошлые годы только елка стоила от двух миллионов.

Тренд на экономию ввел бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко, который в 2018 году принял решение свести убранный с городских улиц грязный снег на площадь.

Тогда благодаря этому неоднозначному решению удалось сэкономить около 4 миллионов рублей. И не сказать, что дети сильно расстроились. Вид у площади был малоприглядный, но детворе резвиться в снежных сугробах - только в удовольствие.

В тот период на новогодние торжества было выделено всего 8 миллионов против обычных 11 - 12.

Большая часть расходов пошла на новую искусственную елку, которую установили в канун наступления 2018 года. Тогда, учитывая неприятные истории с падением главных елей на площади, исполнителю было строго приписано установить специальный каркас, способный удержать ель от сильных порывов ветра. В наступающем 2020 году радовать горожан на площади будет все та же купленная Веркеенко искусственная елка.

Судя по тому, что площадь снова станет главной достопримечательностью с целой концепцией по мотивам известно сказки, прибытия самосвалов с грязным снегом на нее не ожидается.

Василий Кучин