Проезд к 50 жилым домам столицы Приморья отремонтируют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает DEITA.RU.

Администрация Владивостока отмечает, что просчёт по внутридворовым дорожным коммуникациям имеет место быть – много лет данная проблема оставалась актуальной. Теперь же власти активно занялись устранением пробела. Более пятидесяти проездов к жилым домам будет отремонтировано, работа завершена уже на двадцати участках. Также ремонт коснётся проездов к трём медучреждениям города.

Помимо этого, администрация Владивостока вплотную занялась ремонтом автомобильных дорог на Русском острове. Порой радость местных жителей от ровной автодороги кончается вместе с асфальтированным покрытием основной трассы острова. Острые моменты оставались до нынешней поры. Сейчас же ведутся активные ремонтные работы в населенных пунктах Поспелово и Парис, а также по улице Экипажной. Из краевого бюджета были выделены средства на оборудование новых остановок. В Подножье установят стеклянный остановочный павильон, другие 13 остановок будут бетонными. Помимо строительных работ, запланированы и электрические – новое освещение появится на Русском острове.

Все работы ведутся в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

При создании плана работ администрация Владивостока полагается в том числе и на мнение горожан. По итогам опроса, ряд улиц необходимо включить в комплексный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год. Горожане считают, что необходимо отремонтировать улицы Сабанеева, Лермонтова, Русская, Каплунова, Нейбута, а также ряд других.

Софья Корф