Подробности инициативы Минпросвещения раскрыли в Рособрнадзоре, сообщает DEITA.RU.



Последние несколько дней в России бурно обсуждают новости о том, что в школах ученикам запретят использовать мобильные телефоны. Как пишет ТАСС, оказалось, что общественность все поняла неправильно.

Новости прокомментировали в Рособрнадзоре. Оказалось, правила, которые разрабатывают относительно мобильников в школах, ни в коем случае не дают права запрещать их в стенах учебных заведений. Это, по словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, лишь рекомендации по использованию гаджетов. Например, отключение звука во время учебного процесса.

Елена Миронова