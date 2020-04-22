Власти Воронежа ищут гомосексуалистов

Правительство Воронежской области объявило конкурс на организацию и проведение сероэпидемиологического (биоповеденческого) исследования среди гомосексуальных мужчин, сообщает DEITA.RU.

Об этом свидетельствует соответствующая заявка на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Общая сумма контракта равняется 248 500 рублей.

Особенности объявлению добавляет тот факт, что принять участие в исследовании должны мужчины, которые практикуют однополые сексуальные связи.

В описании заявки сказано, что целью данной работы является профилактика заболеваемости СПИДом. Кроме этого, есть анкета, вопросы из которой нужно задавать представителям целевой группы и рекомендации по соблюдению респондентами анонимности.