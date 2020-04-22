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Власти Воронежа ищут гомосексуалистов
Они готовы заплатить почти 250 тысяч рублей
Правительство Воронежской области объявило конкурс на организацию и проведение сероэпидемиологического (биоповеденческого) исследования среди гомосексуальных мужчин, сообщает DEITA.RU.
Об этом свидетельствует соответствующая заявка на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Общая сумма контракта равняется 248 500 рублей.
Особенности объявлению добавляет тот факт, что принять участие в исследовании должны мужчины, которые практикуют однополые сексуальные связи.
В описании заявки сказано, что целью данной работы является профилактика заболеваемости СПИДом. Кроме этого, есть анкета, вопросы из которой нужно задавать представителям целевой группы и рекомендации по соблюдению респондентами анонимности.