Власти, врачи и силовики: в Приморье объявили войну наркозависимости

Почти весь ноябрь в Приморском крае пройдут масштабные мероприятия по противодействию наркотикам и наркотической зависимости. К борьбе против опиатов и других запрещённых веществ подключились как муниципалитеты и краевые власти, так и Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Администрацию Приморского края.

Суть акции состоит в том, что органы внутренних дел вводят режим усиленного реагирования на все сообщения, связанные с деятельностью наркоторговцев, наркоманов и других асоциальных элементов. Таким образом, уверены организаторы, жители Приморья могут уверенно сообщать в органы о притонах, точках сбыта и подозрительных лицах. В то же время, в рамках учреждённых мероприятий каждый может получить консультацию – по вопросам лечения он наркомании и последующей реабилитации.

Главная цель таких антинаркотических мероприятий, уверены в региональном департаменте по координации деятельности правоохранителей – профилактика зависимости он наркотиков и, в перспективе, сокращение преступлений на этой почве в Приморье.

Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно в УМВД России по Приморскому краю по телефону: 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно).

Кроме того, консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией проводит Краевой наркологический диспансер по телефону: 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно).

Евгений Черемухин