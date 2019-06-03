За нанесение ложного ГОСТа на упаковку товара предложили штрафовать производителей, сообщает DEITA.RU. Об этой идеи высказался глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По словам чиновникам, чтобы ведомство получило соответствующие полномочия необходимо внести изменения в законодательство. Пока за данное нарушение штрафные санкции может выписывать Роспотребнадзор, который тесно сотрудничает с Росстандартом.

В настоящее время оба ведомства проводят проверку по факту нанесения информации о неправомочном написании ГОСТов. По мнению руководителя Росстандарта, между ведомствами есть понимание, однако его надзорный орган также должен обладать соответствующими полномочиями.

В ближайшее время с законопроектом выступит Росстандарт. Изменения коснуться КоАП.

Иван Юрьев