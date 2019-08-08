Роспотребнадзор сообщил о несоблюдении правил выкладки молочной продукции, передаёт DEITA.RU.

Контролирующее торговлю ведомство констатировало, что более 60% российских магазинов до сих пор не размещают молочную продукцию по новым правилам.

Несмотря на директиву по отделению натуральных молочных продуктов от содержащей примеси, торговые сети и точки пока не спешат подчиняться указаниям сверху.

Таким образом, покупатели вынуждены отсеивать качественную продукцию и не очень самостоятельно, хотя уже с 1 июля администрации всех магазинов и супермаркетов должны были позаботиться о том, чтобы два вида молочки были разделены.

Между тем, как показали проверки, до 63% предприятий торговли не изменили порядок своей работы и не отделили натуральные молочные продукты.

К началу августа Роспотребнадзор уже выявил около 8 тысяч подобных нарушений

Дмитрий Шевченко