Власти выступили против четырехдневки

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Экономика страны может пострадать, сообщает DEITA.RU.

Министерство труда и социального развития РФ продолжило изучать вопрос сокращения в стране рабочей недели. Специалисты оценивали позитивное и негативное влияние от введения четрыхдневки.

По данным, которые содержатся в докладе правительству, Минтруд не принял ни одну из сторон. Однако обнаружил и плюсы, и минусы.

К плюсам относят время, которое работники смогут провести в кругу семьи, а также больше возможностей для здорового образа жизни.

А вот среди минусов – повышение издержек на производство товаров. Соответственно, – рост цен на них.

Елена Миронова

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