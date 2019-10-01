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1 Октябрь 2019, 19:45
Власти выступили против четырехдневки
1 Октябрь 2019, 21:45
Экономика страны может пострадать, сообщает DEITA.RU.
Министерство труда и социального развития РФ продолжило изучать вопрос сокращения в стране рабочей недели. Специалисты оценивали позитивное и негативное влияние от введения четрыхдневки.
По данным, которые содержатся в докладе правительству, Минтруд не принял ни одну из сторон. Однако обнаружил и плюсы, и минусы.
К плюсам относят время, которое работники смогут провести в кругу семьи, а также больше возможностей для здорового образа жизни.
А вот среди минусов – повышение издержек на производство товаров. Соответственно, – рост цен на них.
Елена Миронова