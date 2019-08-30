Правительство придумало, как вытащить россиян из долговых ям. Поправки к действующему законодательству в сфере микрофинансов позволят должникам выкупать собственные долги у банков. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

С инициативой по облегчению «кредитного» бремени для населения выступило Министерство экономического развития РФ. Ведомство почитало, что будет честнее, если перед перепродажей долгов коллекторам, кредитор обратится к должникам с аналогичным предложением выкупить собственную задолженность по кредиту.

В комментариях к законопроекту ведомство поясняет, что поправки в первую очередь призваны на борьбу с коллекторскими организациями, извлекающих выгоду из «выбивания» долгов с неплательщиков, независимо от возможности исполнить свои долговые обязательства последних. Таким образом, Минэкономразвития хочет защитить должников от ущемления прав.

Законопроект гласит, что право требования автоматически перейдет к заемщику, если последний выкупит долговой документ за установленную банком сумму. Также у должника есть право передать обязательства по оплате своему представителю. В этом случае требование также перейдет собственность должника.

Кроме того, поправки предусматривают возможность заемщика забрать право требования у покупателя долга за двукратную стоимость. А в случае, если банк забыл выступить перед должником с предложением о выкупе, «кредитный хвост» перейдет к заемщику со скидкой 50 процентов. Единственное условие для выкупа – долго должен быть просрочен не менее, чем на тридцать календарных дней.

Екатерина Цой