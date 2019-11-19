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Власти взялись за таблетки для похудения
Власти запретили реализацию сразу девяти популярных у россиян анаболиков, часто использующихся для быстрого похудения или «сушки» мышц спортсменами перед соревнованиями. Об этом сообщает DEITA.RU.
Со вторника, девятнадцатого ноября, в список запрещенных к свободному обороту лекарств правительство включило такие «жиросжигающие» анаболики, как гидроксистенозолол, андроизоксазол, силандрон, диенолон, метилдиендион, зилпатерол, этилдиенолон, 19-норандростерон и трестолон. Отмечается, что начиная с сегодняшнего дня свободный оборот и сбыт указанных веществ попадает под действие Уголовного кодекса РФ.
Анаболики попали в перечень запрещенных препаратов по инициативе МВД РФ в связи с тем, что три из девяти анаболиков уже находятся в «черном списке» WADA. Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что опасные для здоровья человека вещества свободно продаются в российских интернет-магазинах, а потому их реализацию необходимо взять на государственный контроль.
Теперь указанные «таблетки для похудения» россияне смогут приобрести только в лицензированных аптеках по рецепту лечащего врача.
Екатерина Цой