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19 Август 2019, 19:45

Власти за: превышать на 20 км/ч запретят

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Сроки исполнения нововведений пока не озвучили, сообщает DEITA.RU.

Минтранс и ГИБДД выступают за отмену нештрафуемого порога в 20 км/ч. Как пишет РИА Новости, предлагается оставить в силе только 10 км/ч.

При этом, одновременно с запретом будет увеличена скорость движения по федеральным трассам. Предположительно до 130 км/ч.

Власти подчеркнули: повышать скорость абсолютно на всех трассах никто не собирается. Предположительно, список будут определять ГИБДД, Минтранс и Росавтодор.

Отмену нештрафуемого порога объясняют так: его ввели для избежания неточностей из-за камер. Сейчас новое поколение средств фиксации нарушений работает более точно.

Елена Миронова

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