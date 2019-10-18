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Власти за: превышать на 20 км/ч запретят
Сроки исполнения нововведений пока не озвучили, сообщает
DEITA.RU.
Минтранс и ГИБДД выступают за отмену нештрафуемого порога в 20 км/ч. Как пишет РИА Новости, предлагается оставить в силе только 10 км/ч.
При этом, одновременно с запретом будет увеличена скорость движения по федеральным трассам. Предположительно до 130 км/ч.
Власти подчеркнули: повышать скорость абсолютно на всех трассах никто не собирается. Предположительно, список будут определять ГИБДД, Минтранс и Росавтодор.
Отмену нештрафуемого порога объясняют так: его ввели для избежания неточностей из-за камер. Сейчас новое поколение средств фиксации нарушений работает более точно.
Елена Миронова