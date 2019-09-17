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Власти запишут мобильные телефоны всех граждан
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Власти запишут мобильные телефоны всех граждан
17 Сентябрь 2019, 09:15
Россиян обяжут сообщать реальные номера своих мобильных телефонов для внесения в единую систему персональных данных. Об этом сообщает DEITA.RU.
Соответствующий нормативный акт был опубликован Правительством РФ на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что теперь наряду с отпечатками пальцев, фотографией, записью голоса, адресом и другой персональной информацией в списке обязательных биометрических данных россиян значится действующий мобильный телефон и электронная почта.
Россияне встретили новость о постановлении властей с негодованием:
«С каждым днем в нашей стране фраза «Старший брат следит за тобой» обретает все новые краски», «Дяденьки ФСБшники, наверное, очень обрадовались. Теперь прослушивать народ будет проще пареной репы», «Вижу новые слоганы мобильных операторов: «При покупки нашей сим-карты, вторая для Госуслуг - бесплатно», «Вот и повод вернутся к давно забытой традиции живого обращения. А мобилки – выкинуть. Меньше радиацией облучаться будет», - пишут интернет-пользователи в социальных сетях в ответ на нововведение.
Екатерина Цой