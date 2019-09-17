telegr wh call

Новости

За россиянами следят через телефон

17 Сентябрь 2019, 10:30

Дальневосточникам несладко: кто сколько платит за услуги ЖКХ

17 Сентябрь 2019, 10:15

Таким семьям погасят ипотеку

17 Сентябрь 2019, 10:00

О новых правилах ухода в отпуск рассказали в Госдуме

17 Сентябрь 2019, 09:45

Школьников начнут кормить по-новому

17 Сентябрь 2019, 09:30

Власти запишут мобильные телефоны всех граждан

17 Сентябрь 2019, 09:15

«Валить из страны» — люди негодуют из-за перехода на короткую неделю

17 Сентябрь 2019, 08:45

ГИБДД заявила, что номерных знаков на всех не хватит

17 Сентябрь 2019, 08:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Власти запишут мобильные телефоны всех граждан

17 Сентябрь 2019, 09:15

телефон, фото, снимок, смартфон

Россиян обяжут сообщать реальные номера своих мобильных телефонов для внесения в единую систему персональных данных. Об этом сообщает DEITA.RU.

Соответствующий нормативный акт был опубликован Правительством РФ на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что теперь наряду с отпечатками пальцев, фотографией, записью голоса, адресом и другой персональной информацией в списке обязательных биометрических данных россиян значится действующий мобильный телефон и электронная почта.

Россияне встретили новость о постановлении властей с негодованием:

«С каждым днем в нашей стране фраза «Старший брат следит за тобой» обретает все новые краски», «Дяденьки ФСБшники, наверное, очень обрадовались. Теперь прослушивать народ будет проще пареной репы», «Вижу новые слоганы мобильных операторов: «При покупки нашей сим-карты, вторая для Госуслуг - бесплатно», «Вот и повод вернутся к давно забытой традиции живого обращения. А мобилки – выкинуть. Меньше радиацией облучаться будет», - пишут интернет-пользователи в социальных сетях в ответ на нововведение.

Екатерина Цой

Читайте также:

Названы самые дорогие и бесполезные анализы

Сигареты в России начнут стоить одинаково дорого

«Что за бред?»: поправки в Семейный кодекс возмутили россиян

Популярное

Водители массово перестали платить транспортный налог

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Такие машины всегда тормозят гаишники

ГИБДД отпустит водителя после такой фразы
‡агрузка...
Загрузка...