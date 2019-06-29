Медведев удлинил список медицинских изделий, которые государственным и муниципальным медучреждениям нельзя покупать за рубежом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал медиков выбирать товары отечественного производства, и увеличил список таковых на 14 позиций. В него вошли: марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная, бинты стерильные и нестерильные марлевые, медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты и тампоны, подгузники, противопролежневые матрацы и др. Исключением стали только подгузники размера XS. Также не ввозить из-за границы, а покупать в России полагается аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь и экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля и различные наборы биохимических реагентов.

Анастасия Туркова