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Власти запретят кальяны и вейпы

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Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением. Так, в немилось попали вейпы, кальяны, «айкосы» и другие устройства – все, что содержит никотин, сообщает DEITA.RU.

На сайте Правительства РФ сообщается, что антитабачная концепция будет работать до 2035 года.

Минздрав добился своего – электронные сигареты приравняли к табаку. Удалось ему и добиться того, что бороться с «пристрастием к табаку» будут начинать еще со школьной скамьи.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что количество курильщиков в последнее время сократилось. В 2006 курило 40% россиян, сейчас – только 29%. Цель же Минздрава – добиться сокращения до 21% к 2035 году.

 

Александра Маслова

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