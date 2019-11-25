Новости
Назван регион мечты для новогодней поездки россиян
25 Ноябрь 2019, 11:45
Зачетный вылет Приморья: названы размеры вкладов россиян
25 Ноябрь 2019, 11:38
Медики Приморья поделились опытом развития стационарзамещающих технологий в регионе
25 Ноябрь 2019, 11:34
Жилой коттедж сгорел в Приморье
25 Ноябрь 2019, 11:15
Рыбаки с иностранного суда пропали без вести
25 Ноябрь 2019, 11:03
Дорожники чистили дороги в Приморье все выходные
25 Ноябрь 2019, 10:59
Приморские врачи объясняют последствия отказа от вакцинации против туберкулеза
25 Ноябрь 2019, 10:55
Жесткое ДТП с автобусом: четверо человек пострадало
25 Ноябрь 2019, 10:49
Власти запретят кальяны и вейпы
Помимо обычного табака, ограничительные меры ждут и другие продукты, связанные с курением. Так, в немилось попали вейпы, кальяны, «айкосы» и другие устройства – все, что содержит никотин, сообщает DEITA.RU.
На сайте Правительства РФ сообщается, что антитабачная концепция будет работать до 2035 года.
Минздрав добился своего – электронные сигареты приравняли к табаку. Удалось ему и добиться того, что бороться с «пристрастием к табаку» будут начинать еще со школьной скамьи.
Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что количество курильщиков в последнее время сократилось. В 2006 курило 40% россиян, сейчас – только 29%. Цель же Минздрава – добиться сокращения до 21% к 2035 году.
Александра Маслова