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Источник изображения: DEITA.RU

Брошюру с основами этикета для молодых людей издала администрация, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». 
В Магасе местные власти собираются издать и распространить среди населения брошюру, где прописаны правила поведения для подрастающего поколения и их родителей, впрочем, тоже. Об этом в своем аккаунте в соцсети пишет глава столицы Ингушетии Беслан Цечоев. 
Цечоев сетует, что прекрасный вечер в уютном городе может быть испорчен внезапным выкриком неприличных слов, визгливым хохотом молодых ребят или видом девушек, которые не замечают проходящих мимо взрослых людей. 
Глава Ингушетии хотел бы снова видеть в молодежи внутренний стержень и уважение к старшим людям, к женщинам. С этой целью местная мэрия выпустила брошюру «Ингушский этикет», рассказывающую о традиционных ценностях на английском, русском и ингушском языках. 
Цечоев призывает местных жителей прочитать её. 
Анастасия Туркова

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