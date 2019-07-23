Брошюру с основами этикета для молодых людей издала администрация, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

В Магасе местные власти собираются издать и распространить среди населения брошюру, где прописаны правила поведения для подрастающего поколения и их родителей, впрочем, тоже. Об этом в своем аккаунте в соцсети пишет глава столицы Ингушетии Беслан Цечоев.

Цечоев сетует, что прекрасный вечер в уютном городе может быть испорчен внезапным выкриком неприличных слов, визгливым хохотом молодых ребят или видом девушек, которые не замечают проходящих мимо взрослых людей.

Глава Ингушетии хотел бы снова видеть в молодежи внутренний стержень и уважение к старшим людям, к женщинам. С этой целью местная мэрия выпустила брошюру «Ингушский этикет», рассказывающую о традиционных ценностях на английском, русском и ингушском языках.

Цечоев призывает местных жителей прочитать её.

Анастасия Туркова

