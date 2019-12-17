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Власти запретят продавать алкоголь на Новый Год
Несколько регионов уже собрались сделать запрет на продажу алкоголя в новогоднюю ночь, сообщает DEITA.RU.
С таким предложением, как сообщают городские паблики Кемерова, выступил депутат Кузбасса Сергей Цивилев. Информация пока не подтверждена официально, но активно распространяется в социальных сетях.
Ранее власти Башкортостана выразили намерения ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Полностью запретят продажу 3 января, и ограничат по времени с 4 по 6 января.
Люди отнеслись к идее с пониманием.
«На многие праздники где-то запрещают продажу. Просто нужно знать это, и заранее покупать».
«Мы заранее на Новый год купили алкоголь, еще в начале декабря».
Александра Маслова