Власти запретят продавать алкоголь на Новый Год

Несколько регионов уже собрались сделать запрет на продажу алкоголя в новогоднюю ночь, сообщает DEITA.RU.

С таким предложением, как сообщают городские паблики Кемерова, выступил депутат Кузбасса Сергей Цивилев. Информация пока не подтверждена официально, но активно распространяется в социальных сетях.

Ранее власти Башкортостана выразили намерения ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Полностью запретят продажу 3 января, и ограничат по времени с 4 по 6 января.

Люди отнеслись к идее с пониманием.

«На многие праздники где-то запрещают продажу. Просто нужно знать это, и заранее покупать».

«Мы заранее на Новый год купили алкоголь, еще в начале декабря».

Александра Маслова