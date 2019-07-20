Депутаты просят Госдуму запретить продажу компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ» и смартфонов с ПО, сделанным не в России, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «РИА Новости». За нарушения они предлагают штрафовать.

С первого июля 2020 года может появиться ограничение на продажу в РФ некоторых технически сложных товаров без российского программного обеспечения. Список попадающих под запрет устройств определит Правительство.

Законопроект про штрафы – отдельный, его предлагается ввести позже: в 2021 году. Тогда уже продавать некоторую технику без отечественного программного не получится, за это введут административную ответственность. Известны суммы штрафов: на 50-200 тысяч накажут юридическое лицо, на 30-50 тысяч – должностное.

Анастасия Туркова