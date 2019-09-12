Власти запретят уменьшать пенсии россиян

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Граждане теряют части своих пенсионных накоплений из-за посредников, сообщает DEITA.RU.
Частные компании, которые советуют не определившемся предпенсионерам, куда лучше вложить деньги, собираются ограничить в их стремлении сбить граждан с толку.
По мнению руководства министерства труда, деятельность подобных контор стоит контролировать строже и запретить вовсе, ибо именно их действия в ряде случаев приводят к тому, что граждане теряют свои деньги.
Дело в том, что при снятии своих накоплений со счёта негосударственного пенсионного фонда компании лишают вкладчиков накопившихся за время использования их денег процентов.
В ведомстве считают, что такая ситуация несправедлива. Как пишет "Коммерсант", Минтруд намерен закрепить запрет пенсионных агентов законодательно.
Кроме этого, ведомство хочет запретить практику передачи полномочий по решению вопросов о пенсионных накоплениях посредникам.
В целом же министерство выступило с инициативой убрать финансовые потери людей, которые переходят из одного фонда в другой, т.к. это негативно сказывается на их нынешнем и будущем экономическом состоянии.
Дмитрий Шевченко