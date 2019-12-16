Власти заставят самых бедных взять ипотеку

Риелтор прокомментировал инициативу депутата, сообщает DEITA.RU.



Депутат Госдумы Дмитрий Юрков выступил со скандальным предложением – прекратить финансировать из казны переселение из ветхого жилья. Об этом пишет Ura.ru.

Депутат придумал интересную альтернативу – вместо выдачи квартир выдавать людям ипотеку. Так ветхие и аварийные дома можно будет расселить без особых вложений от государства – понадобится только субсидировать банкам разницу между текущей ставкой и установленной для этой категории граждан – ипотеку для тех, у кого были квартиры в аварийных домах, предлагают ставку в 3%.

Риелтор Константин Барсуков считает, что полностью переходить на такую систему расселения аварийного жилфонда нельзя. Ипотеку можно рассматривать лишь как часть программы. Более того, риелтор уверен – выдать ипотеки всем не получится: у людей может не быть денег на первоначальный взнос, и продать старую квартиру ради новой тоже не получится.

Елена Миронова