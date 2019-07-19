Создать больше рабочих мест для российской молодежи и повысить оплату их труда призвал секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Продолжать реализуемые меры по введению новых рабочих мест для молодых людей и избавляться от социального неравенства с помощью ростов доходов молодых призывает Патрушев.

Он заявляет, что новому поколению нужно создавать условия для успешного прохождения социализации, и что способы самореализоваться эффективно в регионах также должны быть продуманы.

Как говорит секретарь совета, это важно и для развития страны в сфере инноваций.

Добавим, что недавно Росстат в одном из своих исследований предрек населению неплатежеспособность. Дело в том, что цифровизация и сокращение рабочих мест озволит работодателям в недалеком будущем диктовать свои условия и молодежи, и растущему количеству предпенсионеров, что вынудит людей соглашаться на более низкие зарплаты.

Анастасия Туркова