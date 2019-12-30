Власти заявили о создании лоукостера для дальневосточников

Правительство России и крупные банки заявили о том, что работают над вариантом специальной дальневосточной компании, которая будет обслуживать соответствующие регионы в стране, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Известия», власти видят в создании лоукостера один из вариантов решения проблемы с транспортной доступностью регионов.

Представители авиакомпаний, в свою очередь, считают такую инициативу довольно дорогостоящей и предлагают вместо этого увеличить субсидии для существующих перевозчиков.

Одним из предлагаемых вариантов также стало расширение субсидий, чтобы перелеты по сниженным ценам были доступны не только льготным категориям, но и иным россиянам.

Отметим, сегодня субсидированные билеты могут приобрести лица моложе 23 лет, пенсионеры, инвалиды и их сопровождающие.

В СовФеде отметили, что детальное обсуждение вопроса воздушного транспорта начнется уже в 2020 году.

Александра Маслова