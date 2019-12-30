telegr wh call

Новости

Вот как могут наказать Пенсионный фонд россияне

30 Декабрь 2019, 10:45

Власти заявили о создании лоукостера для дальневосточников

30 Декабрь 2019, 10:30

Приморцы рассказали о символе Нового года

30 Декабрь 2019, 10:19

МЧС предупреждает приморцев об опасности

30 Декабрь 2019, 10:00

Новые подробности: в цирке рассказали о падении гимнастки

30 Декабрь 2019, 09:42

Названа зарплата важного работника

30 Декабрь 2019, 09:30

«Анна на шее»: элиту обвешивают титулами и наградами

30 Декабрь 2019, 09:15

Эксперт предрёк рост курса доллара в Новом году

30 Декабрь 2019, 08:48

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Власти заявили о создании лоукостера для дальневосточников

самолет

Правительство России и крупные банки заявили о том, что работают над вариантом специальной дальневосточной компании, которая будет обслуживать соответствующие регионы в стране, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Известия», власти видят в создании лоукостера один из вариантов решения проблемы с транспортной доступностью регионов.

Представители авиакомпаний, в свою очередь, считают такую инициативу довольно дорогостоящей и предлагают вместо этого увеличить субсидии для существующих перевозчиков.

Одним из предлагаемых вариантов также стало расширение субсидий, чтобы перелеты по сниженным ценам были доступны не только льготным категориям, но и иным россиянам.

Отметим, сегодня субсидированные билеты могут приобрести лица моложе 23 лет, пенсионеры, инвалиды и их сопровождающие.

В СовФеде отметили, что детальное обсуждение вопроса воздушного транспорта начнется уже в 2020 году.

Александра Маслова

Читайте также:

Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане

Пассажиров выгоняют из самолетов из-за лишнего веса

«Аэрофлот» остановил продажи льготных билетов дальневосточникам

Популярное

Путин повысил пенсионный возраст

«Вам положены льготы»: Путин подписал закон

Женщина получала зарплату за то, что не ходила на работу

«Ваша карта заблокирована»: Путин подписал закон Поклонской
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...