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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет

стройка, строительство

На рост цен на квадратные метры будет влиять несколько факторов

Заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовской спрогнозировал рост цен на жилье в России, сообщает ИА DEITA.RU. По его оценкам, рост может составить до 25%.

Как пишут «Известия», рост цен на недвижимость будет обусловлен несколькими фактами. Прежде всего, это переход на эскро-счета и проектное финансирование. Если раньше застройщики имели прямой доступ к деньгам клиентов, то теперь им надо брать кредиты в банках – под 11-14%.

Еще один повод для роста цен на рынке недвижимости – необходимость для застройщиков иметь на счету порядка 30-40% от стоимости проекта. Это также увеличит затраты примерно на 8%. Кроме того, при оплате через банк получится задержка в несколько недель – это еще одна издержка, которая приведет к повышению цены.

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