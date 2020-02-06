Новости
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
6 Февраль 2020, 23:45
Дмитрий Медведев официально устроился на работу
6 Февраль 2020, 23:31
Новые китайские города ограничили возможность передвижения жителей
6 Февраль 2020, 23:15
Правительство сказало, как изменит ОСАГО
6 Февраль 2020, 22:45
Кудрин объяснил плохую работу правительства Медведева
6 Февраль 2020, 22:15
Мишустин защитил автомобилистов от непосильных штрафов
6 Февраль 2020, 21:45
Украина хочет отказать в пенсиях тем, кто поддерживает Россию
6 Февраль 2020, 21:15
Легковые автомобили подорожали в России
6 Февраль 2020, 20:45
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
На рост цен на квадратные метры будет влиять несколько факторов
Заместитель председателя комитета Совфеда по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовской
спрогнозировал рост цен на жилье в России, сообщает ИА DEITA.RU. По его
оценкам, рост может составить до 25%.
Как пишут «Известия», рост цен на недвижимость будет обусловлен несколькими фактами. Прежде всего, это переход на эскро-счета и проектное финансирование. Если раньше застройщики имели прямой доступ к деньгам клиентов, то теперь им надо брать кредиты в банках – под 11-14%.
Еще один повод для роста цен на рынке недвижимости – необходимость для застройщиков иметь на счету порядка 30-40% от стоимости проекта. Это также увеличит затраты примерно на 8%. Кроме того, при оплате через банк получится задержка в несколько недель – это еще одна издержка, которая приведет к повышению цены.