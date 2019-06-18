Оснований для отказа в проведении митингов у региональных и городских властей станет значительно меньше, сообщает DEITA.RU. Такое решение принял Конституционный суд РФ.

Как пишет РИА Новости, так как местные власти регулярно принимают решение об отказе в проведении митинга на основании того, что организаторы не озвучили, какие меры будут приняты для обеспечения порядка.

Напомним, в дальневосточной столице в день проведения Прямой линии с президентом Владимиром Путиным пройдет митинг, который проводят активисты, выступающие против точечной застройки, за чистый воздух и противники строительства газового терминала в Хасанском районе, а также все те, кому просто не безразлична жизнь Приморья.

Стоит отметить, что митинг на центральной площади Владивостока удалось согласовать чуть ли не с 23 раза. Однако даже активистам согласованного митинга придется потесниться — в тот же день в 14 часов на площади стартует фестиваль автомотоспорта.

Екатерина Брязгунова