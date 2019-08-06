Сухую погоду без туманов пообещали владивостокцам шестого августа, а вот всем остальным жителям края снова предстоит дождь. Хоть и кратковременный, сообщает DEITA.RU. Именно такой прогноз обнародовали в Примгидромете.

В столице – несильный южный ветер скоростью до 11 м/с. До двадцати семи градусов тепла в светлое время суток.

В крае – южный ветер, еще более слабый: до восьми м/с скоростью. Жарко и на побережье – до тридцати градусов, и на всей остальной территории – уже до тридцати четырех.

Анастасия Туркова