Шестое сентября будет теплым, но не сухим, сообщает DEITA.RU. Как передают в Примгидромете, небольшие дожди все-таки будут.

Но в краевую столицу они придут только во второй половине дня, с четырех до восьми часов вечера. В остальное время в городе ясно, до двадцати трех градусов тепла, южный и юго-восточный ветер. Не сильный: до одиннадцати м/с.

За пределами столицы небольшие осадки могут идти в течение дня. Также южный ветер не более одиннадцати м/с, но теплее, чем в краевом центре: до тридцати градусов. Немного меньше температура у побережья: градусов около двадцати четырех.

Местами небольшой кратковременный дождь 60 % Без явлений Южный 6...11 м/c (Умеренный) 25...30°С на побережье 19...24°C

Анастасия Туркова