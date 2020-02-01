Новости
Сурикат покусал ребенка в контактном зоопарке во Владивостоке
1 Февраль 2020, 09:15
Фокино планирует отремонтировать две дороги за 12 миллионов
1 Февраль 2020, 08:45
Влажность и ветер: известен прогноз на начало недели во Владивостоке
1 Февраль 2020, 08:15
Нелегальные помойки обойдутся Артему в 2,6 миллиона рублей
1 Февраль 2020, 07:45
Владивосток не попал в рейтинг «высоких» городов
1 Февраль 2020, 07:15
Прогноз погоды на выходные во Владивостоке уточнили синоптики
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1 Февраль 2020, 05:00
Влажность и ветер: известен прогноз на начало недели во Владивостоке
Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в городе
Прогноз погоды для Владивостока на начало рабочей недели уже
опубликован, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода». Именно на
следующей неделе ожидаются «китайские морозы».
Во Владивостоке в первый рабочий день сильного понижения температуры не ожидается. В городе днем 3 февраля будет до -10 градусов. Однако ощущаться температура будет ниже: из-за влажности и ветра с порывами до 18 м/с.
Ночь на вторник также будет не очень комфортной: к ветру и влажности добавится серьезный минус. Синоптики обещают понижение температуры до 17 градусов ниже ноля.