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6 Декабрь 2019, 18:15

Влажность и ветер: известен прогноз на начало недели во Владивостоке

снег, зима

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра в городе

Прогноз погоды для Владивостока на начало рабочей недели уже опубликован, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода». Именно на следующей неделе ожидаются «китайские морозы».

Во Владивостоке в первый рабочий день сильного понижения температуры не ожидается. В городе днем 3 февраля будет до -10 градусов. Однако ощущаться температура будет ниже: из-за влажности и ветра с порывами до 18 м/с.

Ночь на вторник также будет не очень комфортной: к ветру и влажности добавится серьезный минус. Синоптики обещают понижение температуры до 17 градусов ниже ноля.

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