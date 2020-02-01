Влажность и ветер: известен прогноз на начало недели во Владивостоке

Прогноз погоды для Владивостока на начало рабочей недели уже опубликован, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал «Примпогода». Именно на следующей неделе ожидаются «китайские морозы».



Во Владивостоке в первый рабочий день сильного понижения температуры не ожидается. В городе днем 3 февраля будет до -10 градусов. Однако ощущаться температура будет ниже: из-за влажности и ветра с порывами до 18 м/с.

Ночь на вторник также будет не очень комфортной: к ветру и влажности добавится серьезный минус. Синоптики обещают понижение температуры до 17 градусов ниже ноля.