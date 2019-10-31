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Влияние антициклона: какой будет погода в последний день октября
Синоптики составили
прогноз погоды на четверг, сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды на четверг, 31 октября. Данные о погоде на последний октябрьский день опубликованы на портале «Примпогода».
Так, на погоду в регионе в последние дни оказывал влияние антициклон из Хабаровского края. Из-за того, что его влияние закончится, изменится и погода. Теперь в Приморье придет циклон. Из-за него на севере будут дожди. Также в регионе вновь поднимется сильный ветер. Однако температура воздуха днем будет на 2-4 градуса выше, чем в среду.
Во Владивостоке без осадков, однако ожидается сильный ветер. Ночью будет +7-+9, а днем до +15 градусов.
Елена Миронова