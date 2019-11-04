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Влияние теплой осени на здоровье оценила кардиолог
Московский кардиолог заявила, что осенние перепады температуры не влияют на давление и головные боли, сообщает DEITA.RU.
По сообщению РИА «Новости», так врач ответила на раннее заявление терапевта Виктора Лившина о том, что аномально теплая осень может вызвать головные боли у метеочувствительных людей.
Кардиолог отметила, что самочувствие зависит от погоды лишь у небольшого процента людей. Она заявила, что это, как правило, те, у кого уже есть проблемы с сердцем и сосудами. «Да и среди них таких людей не более 20 процентов», - добавила врач.
Более того, врач отметила, что перепады давления в течение дня считаются нормой.
Сами жители Белокаменной не согласны с утверждением врача.
«Детство и юность я провела в Москве. Да, наверное, это норма – постоянные мигрени, опасность того, что тошнота подкатит прямо в общественном транспорте, когда пьешь обезболивающие прямо с утра. И берешь их с собой так же обязательно, как ключи или телефон – потому что боль и головокружение может настигнуть в любой момент. Просто из-за того, что вчера было тепло, а сегодня похолодало. Я даже переехала во многом из-за этого, жить нельзя было нормально – вечная боль и слабость», - рассказала бывшая жительница российской столицы Александра.
Александра Маслова