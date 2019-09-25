«Вложения напрасны» — пенсии россиян направят на помощь армии

Пенсионные отчисления россиян могут направить на помощь армии Абхазии, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал публицист Алексей Мельников на интернет-портале радиостанции «Эхо Москвы».

Именно таким образом публицист трактовал распоряжение российского лидера Владимира Путина о подписании соглашения о том, что Россия финансово поможет Абхазии модернизировать армию.

Мельников подчеркивает, что Абхазии нет смысла тратить деньги на современное вооружение, потому что с их точки зрения никакой опасности со стороны Грузии нет, да и быть не может. Именно поэтому, в целом, республике достаточно гарантий безопасности со стороны России.

Также эксперт отметить, что для нашей страны было бы самым разумный отказаться от Южной Осетии в пользу Грузии, тем более что в ближайшем будущем интеграция Абхазии в Грузию неизбежна. В связи с чем финансовые вложения в армию соседнего государства просто-напросто бессмысленны.

Екатерина Брязгунова