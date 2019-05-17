Дорожные камеры, как задумывалось, должны фиксировать нарушения и способствовать наведению порядка, но иногда получается совершенно наоборот, сообщает DEITA.RU.

Добропорядочный водитель, не лихач, неожиданно для себя может вернуться домой и обнаружить целый букет штрафов на серьезную сумму. Подобных случаев все больше.

Иногда автомобиль увозят на эвакуаторе с неположенного места стоянки, а владельцу прилетает даже не один, а несколько штрафов, включая штраф превышение скорости машиной, стоящей на эвакуаторе.

Это становится возможным из-за того, что многие камеры фиксации нарушений ПДД установлены некорректно. Кто-то ставит их на капоты своих авто, кто-то – на бетонный блок или кирпичи. Причем ставят их все желающие вплоть до придорожных продавцов овощей, в местах, не связанных с риском возникновения ДТП.

При этом на нерегулируемых перекрестках или рядом с пешеходным переходом камер нередко нет, хотя, по логике, там они необходимы. А вот на въезде и выезде из города они стоят.

Если вы столкнулись с подобной несуразицей, зафиксируйте это на телефон и передавайте в прокуратуру. Тем более что не так давно вице-премьер Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частных камер.

Напоминаем: по требованиям ГОСТа (57145-2016) камеры должны устанавливаться в 3-х метрах от дороги, и их маскировка не допускается. Перед камерами должны быть установлены информационные таблички 8.23, предупреждающие о видео и фотофиксации.

Анастасия Туркова