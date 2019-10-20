Вместо путешествия в Китай женщина купила путевку в суд

Жительница Приморья в сентябре решила отправиться вместе с молодым человеком в туристическую поездку в Китай. Однако турфирма за несколько дней отменила поездку, и спустя месяц никак не может вернуть деньги за невыполненную услугу, сообщает DEITA.RU. Свою историю женщина рассказала в паблике revizor_vdk.

По словам туристки из дальневосточной столицы, она решила удивить и сделать подарок на день рождения лучшему из парней. «11 сентября 2019 года я заключила с туристической компанией договор о реализации туристского продукта, в соответствии с которым общество приняло на себя обязательства организации туристической поездки в Китай по маршруту Владивосток — Краскино — Хунчунь — Яньцзи — Краскино — Владивосток с проживанием в Яньцзи. Поехать мы собирались всей семьей, вчетвером. Сроки путешествия обозначались с 14 по 17 сентября 2019 года. Я оплатила сумму по договору в полном объеме 11-го числа. 13 сентября мне на мобильный телефон директор компании сообщила об отмене поездки по причине отказа от поездки неизвестных мне членов туристической группы и проинформировала, что возврат оплаты полной стоимости будет осуществлен 16 сентября, но до настоящего времени деньги я не получила. На письменную претензию в адрес компании реакции не последовало», — жалуется женщина.

Она отметила, что удивить «лучшего из парней не получилось», в пот путевку в суд она оплатила.

Екатерина Брязгунова