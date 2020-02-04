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6 Декабрь 2019, 18:15

Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег

Уборка снега

В Уфе на уборку города от снега отправили чиновников мэрии

Приводить в порядок улицы сотрудники отправились вместо традиционного утреннего совещания, сообщает ИА DEITA.RU.

По информации администрации города, на такой необычный субботник было отправлено 500 человек. Триста из них непосредственно работают в мэрии, ещё двести - работники районных администраций.

Из-за акции были отменены и приемы граждан. Обычная чиновничья работа встала - но зато от деятельности сотрудников город получил реальную пользу.

Такое решение было принято в связи с введённым в регионе чрезвычайным положением. В Уфе выпало большое количество снега, осадки сопровождались сильным ветром. Всего за сутки коммунальщики и чиновники собрали и вывезли 28 тысяч кубометров снега.

К слову, Владивостоку опыт Уфы тоже может быть полезен. Достаточно вспомнить коллапс, возникший во Владивостоке после прохождения снегопада в ноябре, который привел к поиску и наказанию виновных. Был отстранен от должности руководитель предприятия СГТ, что отвечало за уборку снега на городских улицах.

В опросе DEITA.RU горожане поделились  мнением: они считают, что уборка снега - по большей части забота управляющих компаний.

Василий Кучин

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