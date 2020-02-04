Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег

Приводить в порядок улицы сотрудники отправились вместо традиционного утреннего совещания, сообщает ИА DEITA.RU.



По информации администрации города, на такой необычный субботник было отправлено 500 человек. Триста из них непосредственно работают в мэрии, ещё двести - работники районных администраций.

Из-за акции были отменены и приемы граждан. Обычная чиновничья работа встала - но зато от деятельности сотрудников город получил реальную пользу.

Такое решение было принято в связи с введённым в регионе чрезвычайным положением. В Уфе выпало большое количество снега, осадки сопровождались сильным ветром. Всего за сутки коммунальщики и чиновники собрали и вывезли 28 тысяч кубометров снега.

К слову, Владивостоку опыт Уфы тоже может быть полезен. Достаточно вспомнить коллапс, возникший во Владивостоке после прохождения снегопада в ноябре, который привел к поиску и наказанию виновных. Был отстранен от должности руководитель предприятия СГТ, что отвечало за уборку снега на городских улицах.

В опросе DEITA.RU горожане поделились мнением: они считают, что уборка снега - по большей части забота управляющих компаний.

Василий Кучин